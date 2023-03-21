"Спочатку потрібно дати команді віру та повернути надію, і я відчуваю, що Тен Хаг справляється з цим. І треба віддати йому належне. Це було не легко. Манчестер Юнайтед багато років чекав на цей момент, і багато разів це виглядало так, що він настав, але в результаті все йшло не туди, куди всі хотіли.

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Тепер відчувається, що команда має віру, і люди готові дати їй час і зрозуміти, що бувають злети та падіння. Але я відчуваю, що люди пишаються тим, що вони фанати Манчестер Юнайтед. Я думаю, що Тен Хаг повертає клубу надію – те саме, що сталося з Барселоною.

Що стосується Тен Хага, то він має план дій, щоб протриматися добрих кілька років і кілька трансферних вікон, і залишити після себе спадщину. Звичайно, вони виграли Кубок ліги, але насправді для Манчестер Юнайтед це мало", – розповів Хорді Кройф в інтерв'ю Daily Mail.

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