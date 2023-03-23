"Деякі іспанці були спокійні, у них була чудова команда. Програти таку гру за три хвилини до серії пенальті – дуже важко. У нас не було такої гарної команди, у них були Хаві, Іньєста, Бускетс, Вілья... Я також можу сказати, що програв фінал найкращій команді з тих, що бачив.

Снейдер: Наше серце з усім народом України – розраховуйте на мою підтримку зараз та в майбутньому

Серхіо Рамос, коли вся його команда святкувала, він прийшов зі мною до моєї роздягальні. Він сів біля мене на підлогу і випив зі мною пива. Ми просиділи майже 45 хвилин, і я ніколи цього не забуваю. Ми говорили про все, Рамос знав, як мені було сумно в той момент. Коли мене запитують про цей чемпіонат світу, це перше, що я згадую", – розповів Снайдер в інтерв'ю Relevo.

Нагадаємо, що в фіналі чемпіонату світу 2010 збірна Іспанії здобула перемогу над нідерландцями з рахунком 1:0. Переможний гол забив Андрес Іньєста.

Шевченко відзначився асистом на Зеєдорфа у благодійному матчі легенд – капітанська пов'язка, прапор України та овації