Півзахисник Зорі Максим Хлань відмовляється продовжувати контракт з луганським клубом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Термін угоди 20-річного гравця з "мужиками" спливає 31 грудня 2023 року. Існує ймовірність, що футболіст більше не зіграє за першу команду, якщо не погодиться на пролонгацію угоди. Зазначається, що батько Максима хоче, аби син продовжив кар'єру за кордоном, тоді як у клубі переконані, що Хлань ще повністю не розкрився на батьківщині.

Гравець може повторити долю Владислава Кочергіна, який свого часу також відмовлявся продовжувати контракт з луганцями і позбувся можливості навіть тренуватися з основою. До слова, нині Владислав мчить до чемпіонства з Ракувом у польській Екстраклясі.

Нагадаємо, Хлань перейшов у Зорю з Карпат у січні 2021 року. У поточному сезоні провів за луганців 8 матчів, в яких віддав 2 асисти.

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