Збірна Нідерландів втратила відразу п'ятьох футболістів перед відбірковим матчем до Євро-2024 із Францією. Як інформує Voetbal International, у Маттейса де Лігта, Свена Ботмана, Коді Гакпо, Джої Веєрмана і Барта Вербрюггена було виявлено вірусну інфекцію. Ці гравці відправлені додому.

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Замість них наставник "ораньє" Рональд Куман викликав трьох гравців: Стефана де Врея (Інтер), Раяна Гравенберха (Баварія) і К'єлла Схерпена (Вітесс). Двох останніх було викликано прямісінько з розташування молодіжної збірної Нідерландів.

Повідомляється, що до матчу з Францією готуються 23 гравці, але після цієї зустрічі склад буде переглянуто.

Матч Франція – Нідерланди відбудеться 24 березня. Через три дні "ораньє" зіграють домашній матч із Гібралтаром.

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