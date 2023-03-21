Минулого четверга, за день до звільнення Патріка Вієйра з посади головного тренера Крістал Пелас, голова ради директорів клубу Стів Періш уперше зв'язався з Роєм Ходжсоном, щоб з'ясувати, чи готовий він повернутися на Селхерст Парк. Про це інформує The Athletic.

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Рішення про звільнення Патріка Вієйра з посади головного тренера червоно-синьо-чорних ще не було офіційно оформлено, але Перішу потрібно було переконатися, що його наступника не бентежить така перспектива. Щойно він отримав від Ходжсона згоду, зайнявся звільненням Вієйра.

Повідомляється, що французькому фахівецю було повідомлено про своє звільнення в п'ятницю о 7 годині ранку телефоном. У цей час Вієйра прямував на тренувальну базу клубу.

Згідно з джерелом, далеко не всі співвласники Крістал Пелас хотіли повернення Ходжсона. Проти кандидатури Роя виступила навіть частина фанатів клубу. Однак Періш визнав, що досвід боїв за виживання допоможе Ходжсону утримати Крістал Пелас в АПЛ.

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