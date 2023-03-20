На момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну Волинь виступала у Першій лізі, однак на новий сезон вирішила не заявлятись і припинила виступи на професіональному рівні у червні 2022 року. Нещодавно головний тренер команди U-19 Альберт Шахов повідомив, що керівництво клубу розглядає варіант з заявкою на Другу лігу.

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Однак, за повідомлення KDK, Волинь не гратиме у наступному сезоні ані в Першій, ані в Другій лігах. Максимум – команда може заявитися на аматорський чемпіонат. Зараз луцький клуб грає в чемпіонаті Волинської області.

Зазначається, що головний інвестор Ігор Палиця втратив інтерес до футболу і перестав займатися Волинню. Більше того, стадіон Авангард, який належав клубу, взимку перейшов у комунальну власність.

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