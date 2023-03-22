"Я ніколи не бачив нічого дивного на полі. Вам може подобатися арбітр більш-менш, але я ніколи не бачив, щоб судді допомагали нам. Коли люди погано говорять про Барселону, я обурююся і не вірю в це. Ніколи не помічав фаворитизму чи чогось дивного. Було сказано багато речей, які не відповідають дійсності.

Екс-менеджери Барселони приховували факти виплати Негрейрі – нові подробиці скандалу

Вони відібрали у нас перемогу в Ла Лізі у 2014 році. В останній грі проти Атлетіко гол Лео Мессі був скасований через офсайд, якого не було. "Матрацники" виграли чемпіонат завдяки тій нічиїй. М'яч відскочив від захисника, це не був офсайд, але вони скасували наш гол. Вони відібрали у нас чемпіонство", – розповів Альба в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що прокуратура Барселони подала позов на клуб та його колишніх президентів Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок