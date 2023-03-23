Під час матчу з Коло-Коло в чемпіонаті Чилі воротар ФК Кобресал Леандро Рекена забив один із найбільш курйозних голів в історії футболу.

За рахунку 2:0 на користь своєї команди Рекена вибив м'яч із власного штрафного майданчика – і забив. Воротар Коло-Коло Браян Кортес перебував далеко за межами свого штрафного майданчика, і м'яч пролетів над його головою. Кортес намагався врятувати свої ворота, але його старання виявилися марними – через божевільну силу удару м'яч залетів у сітку воріт.

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За даними TNT Sports Chile, гол було забито з відстані 101 метра. Якщо Книга рекордів Гіннеса ратифікує це взяття воріт, новий рекорд найдальшого голу в історії футболу буде встановлено. Чинний рекорд належить Тому Кінгу, який у матчі четвертого англійського дивізіону між Ньюпортом і Челтнемом забив із відстані 96,01 метра.

Найближчим часом ФК Кобресал має намір подати запит на реєстрацію рекорду в Книгу рекордів Гіннеса. Організація повідомила CNN, що поки що не отримувала заявки від чилійського футбольного клубу з цього питання.

Кобресал здолав Коло-Коло з рахунком 3:1.