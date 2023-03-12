У матчі 17-го туру УПЛ рівняни на своєму полі розписали нічию з полтавцям. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Обидва колективи однаково невдало розпочали друге коло чемпіонату України. Верес зазнав прикрої поразки від Чорноморця, а Ворскла у доданий час втратила перемогу над Зорею, виграючи по ходу матчу 2:0.

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Команди розпочали жваво, встигнувши за перші п'ять хвилин обмінятись атаками. Перший небезпечний удар був від гостей – Феліпе зважився на дальній постріл, але м'яч після рикошету пролетів поруч зі стійкою. Ворскла продовжила домінувати, затиснувши суперника на власній половині поля. Поодинокі контратаки рівнян не становили особливої небезпеки.

В середині тайму непоганий момент змарнував Гайдучик, який трохи не встиг на скидку Балана перед воротами полтавців. У відповідь Ворскла забила: Сефері отримав передачу з лівого флангу, прибрав захисника і закрутив у дальній кут – черговий м'яч від албанця у четвертому матчі поспіль. Цікаво, що гол було зараховано з порушенням правил – повтор чітко показав, що сфера перед передачею на Сефері залишила межі поля. VAR на матчі не працював.

Практично одразу Верес міг зрівнювати: Пасіч втік у швидку контратаку, віддав на вільного Гайдучика, а той не влучив у порожні ворота. Згодом команди протягом хвилини обмінялись моментами, де героями стали голкіпери: Когут врятував Верес після несподіваного удару Сефері, а Ісенко перевів сферу на кутовий після дальнього пострілу Пасіча. Наприкінці тайму кіпер Ворскли знову виручив, перервавши у падінні простріл Пасіча на Гайдучика.

Одразу по перерві Верес відігрався – після подачі зі штрафного на дальню стійку Кравець зрізав м'яч у власні ворота, оформивши автогол.

На 60-й хвилині рівняни вийшли вперед – спрацювала вже неодноразово згадана зв'язка Пасіч-Гайдучик. Перший втік лівим флангом і прострілив на набігаючого Гайдучика в район одинадцятиметрової позначки. Микола на мить випередив голкіпера, який летів на перехоплення, і відправив м'яч у сітку. Господарі кинулись добивати суперника. Спочатку Кльоц небезпечно бив, Ісенко парирував, а на добивання ніхто не встиг, а згодом Гайдучик втік від захисників, але не зумів перекинути сферу через голкіпера.

За 6 хвилин до завершення матчу Кльоц завалив Челядіна у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Вирок чітко виконав Сефері, оформивши дубль. Майже одразу Челядін міг виривати перемогу, закручуючи м'яч у дальній кут, але пробив неточно.

Вже у доданий час арбітр призначив ще один пенальті, цього разу у ворота Ворскли. Кльоц не зумів перехитрити Ісенка, однак рятуючи свої ворота від добивання Чеснаков зніс суперника і суддя знову вказав на позначку. Цього разу до м'яча підійшов Вовченко, але кіпер Ворскли вдруге не дав забити, вгадавши напрямок польоту м'яча і ставши героєм матчу.

Нічия принесла Ворсклі 19 очок і підняла на дев'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Верес з 18-ма пуктами одинадцятий.

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