У матчі 18-го туру УПЛ полтавці на власному полі розійшлись миром з харків'янами. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ворскла на стадіоні імені Олексія Бутовського приймала Металіст 1925. Великий футбол вперше після початку повномасштабної війни повернувся до Полтави – першу половину сезону підопічні Віктора Скрипника базувалася в Ужгороді. Обидві команди, які у турнірній таблиці розмістились одна за одною, вкрай погано розпочали другу частину сезону, здобувши по одному очку: Металіст 1925 з тріском програв Шахтарю (0:7) та розписав нічию з Чорноморецем (1:1), а Ворскла програла Зорі (2:3) та розійшлась миром з Вересом (2:2).

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Господарі з перших секунд кинулись атакувати ворота суперника і вже на другій хвилині гравець полтавців опинився на газоні у штрафному гостей – арбітр епізод проігнорував. Харків'яни тривалий час не могли навіть зачепитись за м'яч, банально відбиваючись на своїй половину поля. До середини першого тайму команди не завдали жодного удару у площину воріт (полтавці попри свою перевагу спромоглись лише на три постріли).

На 28-й хвилині Металіст 1925 ледь не вийшов вперед: Романюк накрутив оборону і різко завдав дальнього удару з-за меж штрафного – м'яч пролетів впритирку зі стійкою.

За трохи Ісенко врятував Ворсклу від вірного гола: Ременюк скористався помилкою Бацули, перехопив сферу, вийшов сам на сам і... не зміг переграти 19-річного кіпера. За мить він же буквально кинувся у ноги Дмитренкові, не давши останньому пробити, і вдруге поспіль став героєм "зелено-білих".

Наприкінці тайму Олійник з розвороту метрів з 15-ти міг відкривати рахунок, але надійно зіграв Мозіль. За мить Олег знову врятував харків'ян, відбивши удар Степанюка та добивання впритул.

По перерві гра вирівнялась – обидві команди створювали моменти поблизу воріт один одного. Павлюк безперешкодно замикав навіс з кутового – над поперечиною. У відповідь Русин розрізнив пасом через півполя вивів Бичека на ворота Ворскли. Лукас Рамірес намагався завадити, але пропустив удар поміж ніг. Ісенко у падінні не дістав м'яч, але круглий підступно пролетів повз дальню стійку. За 2 хвилини Челядін зі штрафного цілив під поперечину, але влучив у елемент воріт. За трохи ледь не привіз Ісенко, випустивши сферу після удару, але встиг накрити.

За 15 хвилин до завершення основного часу матч довелось призупинити через повітряну тривогу. Одразу після відновлення гри Металіст 1925 ледь не пропустив – Чеснаков дивом не встиг замкнути простріл у порожні ворота.

На 86-й хвилині Бичек двічі продавив Раміреса і з гострого кута намагався пробити Ісенка – знову безрезультатно. У наступній атаці Жичикова збили на підступах до штрафного і харків'яни отримали шанс з перспективного штрафного, але влучили у стінку. Загалом гра Ворскли після вимушеної паузи розвалилась повністю: якщо раніше здавалось, що полтавці таки дотиснуть суперника, то зараз підопічні Скрипника більше думали про збереження нічийного рахунку, ніж про перемогу.

Зрештою, все завершилось нулями на табло. Металіст 1925 набрав 21 очко і розмістився на восьмій сходинці, Ворскла з 20 пунктами – дев'ята.

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