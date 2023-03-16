Колишній голкіпер "гірників" Юрій Вірт переконаний, що основний час не визначить майбутнього учасника чвертьфіналу Ліги Європи.

"Очікую складний матч. Але вірю у Шахтар. Сподіваюсь, що всі помилки, допущені в першій зустрічі, тренерський штаб врахував.

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Значно більше уваги "гірники" приділять грі в обороні та гостріше діятимуть в атаці. Гадаю, знову буде нічия (1:1), а далі – додатковий час, серія пенальті. І всі сподівання – на Трубіна, на його майстерність. Чвертьфінал має пройти за участю Шахтаря", – сказав Вірт у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, перший поєдинок між Шахтарем та Фейєнордом у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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