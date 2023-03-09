Правий захисник Кріс Гантер вирішив зосередитися на клубному футболі. Гравець Уімблдону, який зіграв за збірну Уельсу 109 матчів, вирішив завершити міжнародну кар'єру.

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"Я мав честь представляти нашу велику країну протягом 15 років. Ці моменти були одними з найкращих у моєму житті та кар'єрі. Я дуже вдячний усім тренерам, під керівництвом яких я грав, і всьому персоналу, який допомагав мені весь цей час. Я хочу подякувати всім вам", – наводить слова Гантера сайт Футбольної асоціації Уельсу.

Кріс Гантер став першим гравцем збірної Уельсу, який досяг позначки в 100 матчів за національну збірну. Йому належить рекорд за найбільшою кількістю ігор за збірну Уельсу без забитих м'ячів.

Раніше міжнародну кар'єру завершили інші гравці валійської збірної – Джо Аллен і Гарет Бейл.