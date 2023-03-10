"Зараз ми ведемо перемовини з Артемом щодо продовження контракту і гадаю, що найближчим часом у нас будуть новини щодо цього. І ми розуміємо, і Артем розуміє, що це буде хороший крок з його боку, якщо ми не будемо з ним розлучатися, і ця історія стане доброю для обох сторін. Тому я спокійний щодо цієї теми. Вважаю, що ми знайдемо компроміс щодо подальшого контракту з Артемом.

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Не знаю, які головні фактори впливають на його рішення, але гадаю, що так – той єврокубковий турнір, в якому ми будемо виступати у наступному сезоні, вплине на рішення Артема", – розповів Русол на прес-конференції.

Нагадаємо, що Артем Довбик зіграв за СК Дніпро-1 в 16 матчах УПЛ. Він забив 12 голів та віддав три результативні передачі. Наразі форвард дніпрян найкращий бомбардир української Прем'єр Ліги. Чинна угода Довбика з клубом розрахована до грудня 2023 року.

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