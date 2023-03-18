"Була дуже важка гра. Будь-яка команда могла перемогти сьогодні, все було до першого гола. Ми були дуже мотивовані. Команди грали дуже активно, проти Зорі було важко грати. Ми знали, що вона буде діяти на контратаках.

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Скільки Динамо має ще програти, аби я подав у відставку? Насправді, проблема в тому, що в команди дуже важкий період. Я можу піти в будь-який момент, я не проти подати у відставку, але проблема зараз в іншому. Цього сезону ми втратили 11 гравців. Ми не можемо купити нових гравців і за мить перебудувати наш склад. Тому що в нас є молоді гравці й щоб вони дійшли до рівня першої команди – треба час. Одразу це зробити неможливо.

До того ж, ми втратили багато гравців, які пішли від нас через війну: Вербіч, Де Пена, Вітінью. До того ж в нас 11 гравців, які молодші 18 років. Ми втратили двох голкіперів, у нас багато травм, через що ми зараз у кризі. Але я можу піти в будь-який момент, якщо в цьому є проблема", – наводить слова Луческу Динамоманія.

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