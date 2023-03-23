"У мене ніколи не було ентузіазму, поки я не перейшов в першу команду Евертона. Я почав пити пиво, це було якось стандартно, і я хотів походити на інших гравців першої команди. Однак я пив 25 років і стільки ж був на кокаїні. Я розмовляю без зупинки, я здивований, що живий.

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Найстрашніше для мене було те, що батьки побачили, що я з глузду з'їхав. Тепер, коли думаю про це, кажу собі, що був егоїстом. Про це я найбільше шкодую, і це ніколи не подолає мене. Мій тато любить футбол. Роками він не міг вийти з дому, тому що йому було соромно, і його постійно питали про мене. Це вбило його.

Не знаю, як мені це вдалося, але мені довелося багато працювати, щоб залишатися здоровим і тверезим. Зараз моє життя чудове. Я усвідомлюю, що був не правий. Коли моя мати померла, я сказав батькові: "Одного дня ти знову будеш пишатися", – розповів Кенні в інтерв'ю Liverpoolecho.

Нагадаємо, що півзахисник виступав за Евертон з 1992 по 1994 роки. Біллі Кенні завершив свою кар'єру у 21 рік.

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