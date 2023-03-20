"Я дуже щасливий, дуже задоволений тим, як ми почали гру. Був дуже радий тому, як команда відреагувала після четверга, і ми зняли з будь-які питання. Ми продемонстрували велику рішучість, велику цілеспрямованість у нашій манері гри. Я дуже радий, що граємо так, після втрати двох важливих гравців для нас, і продовжуємо конкурувати.

Дубль Сака у відеоогляді матчу Арсенал – Крістал Пелас – 4:1

Я розчарований тим, що пропустили гол, і це було невдало, як ми це зробили. Могли зробити все краще в другому таймі, коли домінували. Ми могли б бути більш шанобливо ставитися до простих речей, але це нормально.

Кілька чудових голів, кілька чудових комбінацій. Ми були домінуючими та ефективними, особливо в останній третині поля проти дійсно компактного та складного блоку. Знову забили кілька красивих голів. Ми можемо контролювати свої ігри, ми виграли шість поєдинків поспіль у лізі, що чудово, і все", – цитує Артету BBC.

Арсенал наразі посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи 69 балів. Перед перервою на матчі збірних "каноніри" лідирують в АПЛ з відривом у 8 очок, але Манчестер Сіті має матч у запасі.

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