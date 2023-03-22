Вся кар'єра Турана сформована з божевільних історій. Ще на початку шляху молодий Арда давав інфоприводи в Галатасараї: втратив свідомість під час матчу, захворів на свинячий грип, прийшов на тренування з синяками та порізами після автотрощі.

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Не дивно, що Туран знайшов себе в Атлетіко. Його агресія гармонувала з духом Дієго Сімеоне. Турок виграв з "матрацниками" Прімеру та Лігу Європи, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2013/14.

Але навіть на фоні мадридських шибайголів Арда виділявся. В матчі Кубка Іспанії проти Барселони він жбурнув бутсом у бокового арбітра, бо той не зафіксував порушення правил. До речі, головний суддя показав лише жовту.

Барселону, схоже, підкупила така поведінка, адже через кілька місяців каталонці підписали Турана за 35 мільйонів євро. До зими довелося сидіти без практики через бан клубу, але потім турецький вінгер повернувся, вписавши своє ім'я в історію. Тільки Рівалдо, Ето'О, Мессі, Роналдінью, Неймар і Туран оформляли хет-трики за Барсу в ЛЧ.

Витівки перекочували в збірну Туреччини. Влітку 2017-го Арда облаяв і схопив за горло журналіста, який його критикував. Сталося це в літаку, коли збірна поверталася з матчу проти Північної Македонії. "Хто тобі дозволив сісти в літак, сучий сину", – кричав Арда. Партнерам довелося заспокоювати вінгера.

Туран потрапив у немилість у Барселоні та був орендований Істанбул Башакшехіром. Клуб президентський, тому нікого не здивувало, коли через пів року Реджеп Ердоган прийшов у ролі свідка на весілля Арди.

Наречену футболіста Асліхан Доган репортер необачно запитав, чи задоволена вона "скромною церемонією". У Турана знесло дах: "Май повагу, бо я роздушу тобі голову та видавлю очі. Ти розмовляєш з моєю дружиною!"

Звикнувши до безкарності в Іспанії, Арда продовжував наїжджати на суддів під час матчів турецької Суперліги. У грі з Сівасспором він штовхнув лайнсмена та показав кулак головному. Наслідок – 16-матчева дискваліфікація.

Найбільш кричуща історія трапилася в нічному клубі. Арда підкотив до дружини відомого співака Бейкая Шахіна. Той обурився, але отримав потужний удар в ніс від Турана. Співака госпіталізували, а Арда поїхав за ним в лікарню.

Ще й прихопив з собою пістолет. Футболіст кинув зброю Беркаю і закричав: "Я не знав, що це твоя дружина. Вибач. Просто застрели мене". Співак відмовився, після чого Арда сам схопив пістолет і пальнув по палаті, спричинивши паніку.

Турана засудили до 2 років і 8 місяців ув'язнення за напад на людину та незаконне зберігання зброї. Щоправда, засудили умовно.

Минулого року емоційний турок завершив кар'єру: "Це було складно, але прекрасно. Дякую всім, хто мене любить, цінує мій футбол, поважає та ненавидить мене".

За мотивами матеріалу The Sun