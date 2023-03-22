"Вчора, коли я вечеряв з командою, я подивився на хлопців і сказав їм: "Ви подумаєте, що я дурний, що я тут роблю у своєму віці? Але ви побачите, як летить час, як летить життя. Навіть ви, коли вам близько 40 років, будете боятися перестати грати. Ви майже панікуєте. Тож я кажу вам: насолоджуйтесь і цінуйте те, що ви відчуваєте".

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Я не хочу думати про завершення, тому що поки бачу себе тільки гравцем. Мене всі запитують, як у мене справи, але ви повинні запитати 20-річних, що вони думають, оскільки я все ще граю з ними.

Побачимося на Євро-2024? Зарано говорити. Я намагаюся жити день за днем ​​і залишатися в сьогоденні, навіть якщо я є всім: теперішнім, минулим і майбутнім", – цитує нападника Calciomercato.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч вперше з березня 2022 року отримав виклик у національну команду. В цьому сезоні за Мілан нападник зіграв лише 68 хвилин. В рамках відбіркових матчів до Євро-2024 Швеція зіграє проти Бельгії та Азербайджану.

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