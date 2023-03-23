"Та які можуть бути сюрпризи? У нас все зрозуміло і стартовий склад відомий. Просто треба дати можливість людям зігратися, тому що ті кадрові проблеми, які є… Виходять усі живі і намагаються битися. Я думаю, що в першому таймі ми побачимо той стартовий склад, який буде грати у матчі проти Англії.

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Дай бог, щоб усе обійшлося без травм, пацани трохи зігралися, зрозуміли, що там має бути, де та як. Можливо, тренерський штаб внесе вже перед грою якісь кадрові корективи, одну-дві зміни може зробити Ротань. А так, що можемо чекати? Ну, граємо і граємо. Краще б не грали, чесно кажучи", – поділився Циганик в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, вже сьогодні Україна зіграє спаринг з Брентфордом за закритими дверима о 19:00. Гру не показуватимуть онлайн, але результат та відеофрагменти будуть пост-фактум доступні на ресурсах УАФ.

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