Брюгге програв Кортрейку в матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії, а Роман Яремчук не забив з надзвичайно вигідної позиції.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 30-й тур

Кортрейк – Брюгге – 1:0

Гол: Кадрі, 31

Яремчук залишився на лаві запасних на гру з Кортрейком і до перерви Брюгге встиг пропустити. Кадрі підхопив м'яч на лінії штрафного та пробив обвідним ударом у дальній кут. Роман замінив Жутглу на 64 хвилині.

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Вже через 4 хвилини Яремчук змусив схопитись за голову всіх вболівальників Брюгге. Мейєр виграв боротьбу в центрі поля, Нільсен віддав на хід Лангу, який пасом зліва знайшов українця в штрафному. Але Роман примудрився метрів з 7 не влучити в площину воріт – суперники не встигли завадити. Тож Кортрейк втримав переможний рахунок.

Таким чином, Брюгге з 49 очками вже п'ятий, а Кортрейк завдяки цій перемозі набрав 30 пунктів та розташувався на 14 місці.

Нагадаємо, Яремчук влітку 2022-го став найдорожчим трансфером в історії Брюгге, який виклав за нападника 16 мільйонів євро. Роман забив лише 2 голи у 24-х матчах, а востаннє відзначався ще 19 жовтня. Форвард викликаний у збірну України на матч проти Англії у відборі на Євро-2024.

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