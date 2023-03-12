Іспанський форвард є головною метою Лаціо на літнє трансферне вікно, стверджує Calciomercato.

Яремчук входить у топ-4 гравців Брюгге за зарплатнею – стали відомі доходи українця

Цікаво, що форвард Брюгге є далеко не єдиним варіантом підсилення "орлів". Лаціо також має намір підписати хавбека Фрайбурга Роланда Шаллая і готує 14-15 млн євро, а ще розглядає підписання Льюїса Фергюсона на випадок продажу Мілінковіча-Савіча.

До слова, Жутгла є головним конкурентом Яремчука в Брюгге. Іспанець зіграв у 35 поєдинках в цьому сезоні, в яких відзначився 10 голами та 8 асистами.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини