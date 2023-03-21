Форвард збірної України Роман Яремчук через невдалі виступи у Бельгії не вперше опинився під прицілом критиків.

Коментатор Філіп Йоос у коментарі виданню BelgiumSoccer "знайшов" клуб для 27-річного гравця. "Ми вже деякий час знаємо, що у нього немає хороших ніг. Відправте його у Мехелен, і він заб’є там 20 голів. 100 відсотків", – заявив він.

Яремчук епічно схибив з убивчої позиції – відео транжирства форварда збірної України, яке призвело до поразки

Розкритикував Романа і колишній форвард збірної Бельгії Жиль де Білде. "Команда отримала невеликий імпульс, коли призначили Ріка Де Міла, проте шоковий ефект, схоже, був недовгим. Зараз все краще складається для Гента в таблиці, Брюгге досі шкутильгає.

У них занадто мало футболістів, які здатні змінити ситуацію. За Яремчука віддали 16 мільйонів євро, але отримали так мало у відповідь – це неприпустимо", – цитує екс-гравця Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, влітку Роман перейшов із Бенфіки до "синьо-чорних" за рекордні для Бельгії 16+3 мільйони євро. Наш нападник провів 24 поєдинки, але відзначився усього 2 голами й 3 асистами.

Фанати Челсі розлючені через Мудрика, новий клуб для форварда збірної України, перелом Миколенка вразив Англію