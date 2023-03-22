Яремчук суттєво втратив у ціні – вплинула тривала безгольова серія
Нападник Брюгге Роман Яремчук продовжує провалюватись після повернення у бельгійський чемпіонат.
Transfermarkt оновив ціни деяких гравців, зокрема, і Романа Яремчука. Тепер форварда збірної України оцінюють у 9 млн євро.
"Купівлю Яремчука неможливо пробачити": екс-форвард збірної Бельгії розчарований низькою результативністю українця
Таким чином, Яремчук подешевшав на 3 мільйони. Цікаво, що після переходу з Бенфіки Роман втратив у ціні аж 6 млн – українця оцінювали в 15 млн на кінець травня 2022 року.
Посприяло цьому низька результативність Яремчука, який востаннє забивав за Брюгге аж 19 жовтня минулого року. Загалом, українець в 26 поєдинках за Брюгге відзначився 2 голами та 3 асистами.
Фанати Челсі розлючені через Мудрика, новий клуб для форварда збірної України, перелом Миколенка вразив Англію