Transfermarkt оновив ціни деяких гравців, зокрема, і Романа Яремчука. Тепер форварда збірної України оцінюють у 9 млн євро.

"Купівлю Яремчука неможливо пробачити": екс-форвард збірної Бельгії розчарований низькою результативністю українця

Таким чином, Яремчук подешевшав на 3 мільйони. Цікаво, що після переходу з Бенфіки Роман втратив у ціні аж 6 млн – українця оцінювали в 15 млн на кінець травня 2022 року.

Посприяло цьому низька результативність Яремчука, який востаннє забивав за Брюгге аж 19 жовтня минулого року. Загалом, українець в 26 поєдинках за Брюгге відзначився 2 голами та 3 асистами.

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