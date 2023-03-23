"Ну а як можемо зустріти головного тренера? Нормально зустріли, працюємо, все добре, слухаємо нові вимоги. Нам цікаво. Все супер. Всі хлопці знають, яким хорошим футболістом був Руслан Петрович.

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Він – хороший тренер, думаю, в нього дуже велике майбутнє. Він показав це результатами з молодіжною збірною. Ми слухаємо та намагаємося робити те, що говорить він та його тренерський штаб", – резюмував Ярмоленко в етері Телебачення Торонто.

Нагадаємо, окрім тимчасової роботи з головною командою, яка вже 26 березня гратиме з Англією, Ротань є повноцінним тренером Олександрії та молодіжної збірної України. З останньою влітку він братиме участь на Євро.

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