– Оскільки нас дивиться Сергій Стерненко, хотілося б запитати: "Чи достатній рівень русофобії в українській збірній?"

– Я думаю, що на достатньо хорошому рівні.

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– Миколенко звертався до Дзюби. Цей російський футболіст рік мовчав, а потім дав інтерв’ю, в якому сказав, що підтримує Путіна.

– Не знаю, чи можна у вас матюкатися. Навіщо нам дивитися на різних нехороших людей. Скажу так: якщо в нашій країні безліч своїх героїв та нормальних людей, якими ми повинні пишатися, ми повинні виховувати своїх дітей за їхнім прикладом. Мені краще говорити про людей, які цього заслуговують. А орки нехай там в себе і про себе говорять.

– Є приклади іноземних футболістів, які найбільш активно допомагають Україні? А таких, які говорять, що спорт поза політикою?

– Гравці Вест Хема казали мені, що можуть допомогти. Особливо чеські футболісти. Але не фінансово, вони були готові організувати безкоштовне проживання та харчування для українських біженців в Чехії. А про те, хто скільки готовий дати, з жодним іноземним футболістом не розмовляв, – заявив Ярмоленко на Телебаченні Торонто.

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