Капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловився щодо свого пошкодження та налаштування на гру проти Англії у відборі на Євро-2024.

"Зараз я відновлююся після травми. Поки невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Усе буде зрозуміло за два-три дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти.

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Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, перш за все, дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат.

Прогнози на Англію робити не буду, адже я все-таки футболіст. Моя справа – працювати та зробити так, щоб наші вболівальники були задоволені результатом. Ми будемо намагатись це зробити", – сказав Ярмоленко в етері Телебачення Торонто.

Поєдинок з "Трьома левами" відбудеться 26 березня на Вемблі. Сьогодні ж "синьо-жовті" проведуть спаринг з Брентфордом за зачиненими дверима.

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