"У нас ринок перекошений. У Туреччині нам пропонували одного футболіста із зарплатнею у 20 тисяч доларів. Нам потрібно було підсилити позицію у команді. Ми з генеральним директором, головою селекційного відділу та Юрієм Вернидубом приїхали, подивилися. І кажемо: "І це 20 тисяч?" Це було навіть не 5 тисяч. Ми не робимо дурниць.

Поєдинок Шахтаря можна побачити наживо – Кривбас продає квитки за неймовірною ціною

Яка найбільша зарплатня у Кривбасі? Є 8 тисяч доларів. Але це одиниці. Максимальна зарплатня у Капіча. Це тому, що він легіонер, ви ж розумієте. Ми дуже вдячні йому, що він приїхав. На основну команду витрачається приблизно 30% нашого бюджету", – поділився в інтерв'ю FOOTBALL MANАGER Караманіц.



Нагадаємо, що Кривбас зіграє проти Шахтаря в рамках 17 туру УПЛ. Зустріч запланована на 12 березня. Початок матчу о 14:00 за київським часом.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов