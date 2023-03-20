"З приводу того, хто буде після Луческу. Шовковський чи не Шовковський, в нас є достатньо динамівських сердець, які можуть зайняти це місце. Але чи готові вони? Дуже легко говорити, про свою готовність, ніколи не перебуваючи в цій ролі. Потім коли опиняєшся в цій ролі, з’являється дуже багато моментів і варіантів, коли починаєш пояснювати, що щось не виходить, бо ти не знав, що воно так.

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Навіть, якщо Луческу вирішить піти в кінці сезону, в Динамо має прийти тренер, який має досвід роботи в такій ситуації. Тому я чесно кажучи сумніваюся, що керівництво Динамо в такій ситуації довірить команду якомусь маловідомому спеціалісту, який не мав до цього досвіду. Мені здається, що якщо Луческу вирішить піти, то на його місце прийде людина, яка має вже досвід. Але цей сезон Луческу 100% допрацює", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

До слова, Луческу після поразки від Зорі заявив, що готовий піти з Динамо в будь-який момент, якщо проблема невдалих результатів полягає в ньому. Наразі кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, а в Лізі Європи посіли останнє місце, набравши 1 очко.

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