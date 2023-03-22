"Я обговорював його з Каземіро, Вінісіусом, Мілітао. Вони сказали мені, що Анчелотті винятковий, всі його люблять, він дуже успішний. Найближчим часом побачимо, прийде він чи ні. Звичайно, є висока ймовірність, що він прийде, так що ми будемо прагнути того, щоб це швидше сталося.

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Ми з Гвардіолою жартували та обговорювали його запрошення до збірної Бразилії, але Пеп сказав, що шансів на це немає. Він нещодавно продовжив свій контракт з Манчестер Сіті, тому це виключено", – цитує Едерсона Marca.

Нагадаємо, що наразі у збірної Бразилії немає головного тренера. Команду до матчу проти Марокко готує тимчасовий наставник Мано Менезес. Ім'я Карло Анчелотті неодноразово пов'язували з "селесао". Попре те, що Федерація футболу Бразилії спростувала чутки, італійський фахівець все одно вважається головним кандидатом на посаду тренера збірної.

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