Битва Лаціо та Роми у роздягальні після фінального свистка виявилася ледь не цікавішою, ніж на полі.

Гравці, тренери та функціонери римських команд ще довго з'ясовували стосунки у підтрибунному приміщенні, інформує Forza Roma.

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Скандал спалахнув з оборонця Роми Джанлуки Манчіні, який назвав вихованця "вовків" Алессіо Романьйолі "шматком лайна". Гравці ледь не полізли в бійку, але президент Лаціо Клаудіо Лотіто прибіг їх заспокоювати.

Аж раптом до епізоду підключився Моурінью, який взагалі мав відбувати дискваліфікацію. "Особливий" крикнув Лотіто: "Якого біса ти тут дивишся?!". Бос Лаціо відповів не менш емоційно: "Що за х**ня, на себе подивись! Я президент Лаціо, це мій дім, і я йду туди, куди захочу. Це тебе тут не має бути". Загроза бійки з'явилась знову, якби не підійшов генеральний директор Роми Тьягу Пінту і не розтягнув учасників.

Зірка Лаціо Луїс Альберто був осторонь усіх цих подій, оскільки давав післяматчевий коментар і влаштував сольний концерт. "Коли надто багато говориш перед матчем, а потім програєш, доводиться стулити пельку.

Вони надто багато говорили перед грою. Вони завжди так багато базікають перед дербі, але цього разу їх ви*бали, тож нехай закриють рот. Все просто. Вони не прийшли грати у дербі. Вони прийшли говорити та провокувати. Ми були набагато кращими, просто грали у футбол і досягли бажаного результату. Тепер хочу гарно повечеряти і відпочити зі своєю сім'єю", – розповідав Альберто DAZN, не приховуючи посмішку.

Il #derby è tutto nelle parole di Luis Alberto pic.twitter.com/uGdrmGwkXY — ️ndy Capp (@FrustalupiMario) March 19, 2023

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