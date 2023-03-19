"Перш за все сьогодні перемога була дуже важливою з погляду турнірної таблиці, з точки зору останнього поєдинку перед паузою, де завжди важко грати. Такі матчі я називаю "на валізах", де декілька людей думають про збірну, багато хто з нас не бачив сім’ї. Дуже важко грати такі матчі, особливо в останній період, коли через їхню насиченість ми просто виснажені фізично та ментально.

Шахтар – Рух – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні це було дуже помітно, особливо в другому таймі. Дійсно, хлопці вже не мали сил навіть бігати, але на характері витримали. Ми здобули величезну перемогу і важливі три очки. Звичайно, такі поразки-провали, скажімо так, як у матчі з Фейєнордом, допомагають у майбутніх перемогах. Ми зробили висновки, зіграли з дійсно хорошою командою, але, думаю, такі ситуації працюють на тебе і готують до перемог.

Як на мене, провал – це не є протилежність успіху, провал – це частина успіху. Ти мусиш провалитися, щоб бути успішним. Сприймаємо цю ситуацію, де опонент був кращим, але результат є високим насправді. Ми так далеко зайшли, що потрапили до небезпечної зони з хорошими опонентами. Ми були проти команди, яка наразі є однією з найкращих на домашньому стадіоні в Європі.

Тут ми поставили крапку, але восьмимісячна подорож була хорошою. У нас лишається ще два місяці і 13 матчів-фіналів, щоб дійти до поставленої цілі. Ще раз вітаю хлопців з перемогою, зараз йдемо на заслужений відпочинок, а збірники заслуговують грати за збірні.

Гра новачка Гочолейшвілі? Сьогодні з новачків грав не лише Гочолейшвілі, а ще й Келсі. Звісно, ми хотіли дати відчуття офіційної гри від самого початку, темпу та ритму УПЛ, щоб вони познайомилися з гравцями і притерлися до наших футболістів, щоб у майбутньому були більш зіграними. Очі в обох були великі і мандраж теж був присутнім як в одного, так і в іншого, але це нормальне явище.

У другому таймі обом захотіли дати паузу, адже вони грали серцем. Думаю, у майбутньому ці гравці мають принести користь, бо ми говоримо про характерних гравців. Габаритний Кевін, перший м’яч – це його м’яч, коли забив Коля Матвієнко. Кевін – хороший, габаритний форвард, який бере гру на себе. Йому лише 18 років, тому має велике майбутнє. Таких характеристик на ринку загалом мало: високий, швидкий, потужний, шульга.

А Георгій Гочолейшвілі – характерний латераль, який має фізичні здібності. Повторюсь: є хороша конкуренція з Коноплею, тому буде цікаво. Дуже важливо, щоб усі були готові, саме тому сьогодні ми дали відчути їм УПЛ", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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