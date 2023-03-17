"Як війна в Україні вплинула на розгромну поразку Шахтаря? Я б фокусувався на футболі й віддав належне Фейєнорду за те, що вони зіграли сьогодні кращий матч за нас. І це очевидно з результату. Відмазуватися й шукати причини, може, несерйозно з мого боку, бо я тренер, але це питання має свій сенс.

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Дійсно, дуже важко тренуватися на цю мить, і, як ви знаєте, небо закрите, ми не можемо між двома матчами літаком добиратися, тому їдемо автобусом. І набагато довше подорож триває: 20 годин добиралися на матч з Кривбасом, 24 години сюди, в Роттердам. Але то не причина поразки.

Я кажу ще раз, що зіграли проти команди, яка сьогодні була кращою за нас. Це гарний урок. І ми маємо пишатися тим періодом на євроарені, що ми пройшли від першого матчу з РБ Лейпциг, де на нас просто не ставили навіть один євро, що ми маємо шанс вийти з групи. Тож хлопці заслужили тільки похвалу, і ми сьогодні завершуємо європодорож, за яку в перший рік можемо сказати "чапо" – "знімаю капелюха", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, зустріч "гірників" з Фейєнордом завершилась суцільним кошмаром для української команди, яка поступилась з рахунком 1:7.

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