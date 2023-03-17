"Сталося те, що одна команда була кращою за нас, і це був Фейєнорд. Маємо привітати Фейєнорд з гарною грою. Бувають такі дні, це – футбол. За останній час є приклади і Манчестер Юнайтед, і РБ Лейпциг. Ми як мінімум забили гол, а вони навіть не забили, тож і кращі за нас команди програють. Це один день, який мусиш пройти як тренер. І хочу попросити вибачення в українських уболівальників, які сподівалися на нас, на сьогоднішній прохід. На жаль, вийшов такий матч.

Мусимо зробити багато висновків, де я візьму відповідальність на себе як тренер, не ховаючись за цим результатом. Але ми віддали максимум сил, які мали сьогодні. Просто віддали хлопці всі сили. Цього не було достатньо, і це було видно в кожному єдиноборстві – карали нас за кожну помилку. Це був визначальний фактор.

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За 2:0 ми мали кілька моментів, коли могли зайти в гру, – дві нагоди Судакова. Але третій гол з пенальті – це було занадто психологічно, щоб ми залишалися весь час у грі. Це для нас перший досвід, десятий матч у нинішньому євросезоні, в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Були й ключові матчі за прохід: із Селтіком, коли вийшли з групи, потім Ренн обіграли. Але сьогодні ми потрапили на кращу команду, у якої те, що били по воротах, – усе залетіло.

І мусимо віддати належне, бо Фейєнорд – це топкоманда на сьогодні. А ми щасливі, що пройшли цей шлях: перший рік у таких умовах, де ми живемо, де подорожуємо по 24 години на матч, що ми віддали повністю всі сили. А Фейєнорд вітаю з гарною грою, з доброю командою і бажаю вам успіхів.

Аплодисменти нідерландської публіки? Це – повага. Ви маєте респект до нас, і видно, що спортивна культура у вас дуже висока, ви поважаєте опонента. Ми намагалися не зіграти на нуль. І той гол нам символічно дав силу, що ми не програли всуху, як РБ Лейпциг чи Манчестер Юнайтед. І ми можемо лише подякувати вам за те, що відчуваємо вашу підтримку.

Уболівальники були достатньо гучними, феєрична атмосфера тут, але в кінці через оплески віддали належне і нашій команді – не тільки за сьогоднішній матч, не тільки за це протистояння, але, я думаю, за той шлях, що ми пройшли як абсолютні аутсайдери. Без цих 15 легіонерів, граючи зараз молодими українськими талантами, які незабаром будуть лідерами української збірної.

Ми зараз орієнтуємося на чемпіонат – так само, як і ви, хоча ваша євроарена триває. А наш пріоритет зараз змінюється: закінчується єврокампанія, фокусуємося на чемпіонаті. У нас зараз теж три очки різниця, йдемо на першому місці, і для нас пріоритет – чемпіонство", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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