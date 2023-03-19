Ювентус виявився сильнішим за Інтер в дербі Італії у 27-му турі Серії А. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Всеіталійське дербі розпочалось досить мляво – команди контролювали м'яч в центрі поля, не особливо намагаючись просуватись до чужих воріт. Більше гру контролював Інтер, але несподівано саме Ювентус вийшов вперед. Рабйо та Влаховіч проривались по центру, француз помітив Костіча ліворуч та віддав на серба, а той увійшов до штрафного та застав зненацька Онана ударом в дальній кут.

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М'яч цілком могли скасувати, оскільки в атаці було аж два моменти, в яких можна було призначити фол за гру рукою – спочатку в Рабйо, а потім у Влаховіча. Після тривалої паузи гол таки зарахували. Вистачало і емоцій – гравці Інтера обурювались рішенню судді в моменті з голом, але після цього заспокоїлись.

Старт другого тайму був за Ювентусом, але Інтер поступово перехопив ініціативу, притиснувши "Стару синьйору" до воріт Щенсни. Втім, моменти вдавалось створити вкрай рідко. Так, Чалханоглу отримав передачу в зручній позиції, але погано обробив м'яч, після чого захисник встиг зіграти в підкаті. Під кінець зустрічі Мхітарян спробував забити здалеку, але бракувало точності. Туринці таки зуміли втримати переможний рахунок. Одразу після фінального свистка спалахнули пристрасті – арбітр показав червону картку Д'Амброзіо.

В підсумку, Ювентус набрав 41 пункт та залишився сьомим, а Інтер з 50 очками розташувався на третій сходинці.

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