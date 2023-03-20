"Синьо-жовті" прямують до Лондона, аби розпочати боротьбу у кваліфікації на чемпіонат Європи проти чинних віце-чемпіонів.

Збірна України під керівництвом Руслана Ротаня готується до вильоту на Туманний Альбіон на матч відбору Євро-2023 проти Англії, повідомляє прес-служба УАФ.

Зірка збірної України встановила історичне досягнення, ставши першою у світі

Наразі у розташуванні національної команди перебувають гравці з УПЛ, а також представник польської Екстракляси Євген Коноплянка. Вже безпосередньо в Англії до команди Руслана Ротаня приєднаються легіонери.

Нагадаємо, національна команда України розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Шістьма днями пізніше відбудеться дуель проти Англії, де командою керуватиме наставник молодіжки Руслан Ротань.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика