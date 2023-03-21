– Наскільки цей виклик став неочікуваним та приємним?

– Він справді був неочікуваним. Я вже повертався з останнього матчу додому, а головний тренер Руслан Ротань зателефонував та сказав, що їду в збірну. Було дуже приємно. Це, мабуть, така мрія. Вона здійснилася. Будемо далі працювати, життя покаже.

Коноплянка потролив молодь Шахтаря за мотивами побиття від Фейєнорда: "Бачу, що навчилися сімку ковтати"

– Наступний матч національної команди буде проти Англії на Вемблі. Чи мріяли взагалі зіграти на Вемблі? Які очікування від цього матчу?

– Це, мабуть, одна з найкращих збірних. Очікування неймовірні. Як складеться матч дізнаємося тыльки тоді, коли він мине. Чекаємо на позитивний результат. Зіграти на такому красивому стадіоні – велика мрія. Ще й з такою командою.

– Що сказав Ротань, коли повідомив про виклик?

– Запитав, чи готовий грати на Вемблі. Трішки посміялись, та й все. Підтримав мене, сказав, що чекає. Я трошки здивований, переповнюють емоції позитивні, як і у всіх. Це перший виклик, тому був дуже радий, – резюмував 28-річний Мірошніченко в коментарі прес-службі УАФ.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика