Такехіро Томіясу отримав серйозну травму правого коліна і повернеться до тренувань не раніше літа.

Як інформує офіційний сайт Арсенала, у вівторок Томіясу був успішно прооперований у Лондоні. "Каноніри" докладуть всіх зусиль для того, щоб японський легіонер зміг приєднатися до літніх передсезонних тренувань команди.

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Нагадаємо, що Томіясу зазнав травми в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи зі Спортінгом (1:1, поразка по пенальті). Уже через 6 хвилин після початку зустрічі правий захисник упав на газон і попросив заміну.

Після травми Томіясу в Мікеля Артети залишився тільки один правий захисник – Бен Вайт. Перед початком поточного сезону Артета вирішив відпустити Седріка Соареша в оренду до Фулхема.

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