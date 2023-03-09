Захисник Лестера Яннік Вестергор був відсторонений від тренувань основної команди після критики на адресу головного тренера команди Брендана Роджерса. Про це інформує The Athletic.

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Кілька днів тому Вестергор дав інтерв'ю EkstraBladet, в якому сказав, що вважає дивним факт відсутності у нього ігрової практики. "Я дійсно відчував себе потрібним Роджерсу. Коли я був у Саутгемптоні, він переконав мене в необхідності переходу в Лестер. Тренер і клуб точно знали, якого гравця вони купують, вони знали про мої сильні та слабкі сторони. Тому я не розумію, чому я раптово став непридатним. Це дивно", – зазначив Вестергор.

30-річний футболіст не виходив на поле з січня 2022 року, і цього сезону провів лише три матчі в кубкових турнірах.