Центральний матч 27 туру Серії А між Інтером і Ювентусом завершився скандалом. Усе вказує на те, що єдиний гол у цій зустрічі було забито з порушенням правил. Перш ніж віддати гольовий пас на Філіпа Костіча, півзахисник Ювентуса Адрієн Рабйо підіграв собі рукою.

Скандальний гол з двома руками у відеоогляді матчу Інтер – Ювентус – 0:1

Інцидент став однією з головних тем для обговорення після фінального свистка. Як повідомляє Sport Mediaset, голова суддівського корпусу Джанлука Роккі та його колеги не вважають рішення головного арбітра матчу Даніеле Кіффі та VAR Паоло Маццолені серйозною помилкою, проте були розчаровані рівнем суддівства загалом.

Щоб заспокоїти громадськість, Роккі розглядає можливість публікації аудіозапису розмови між головним арбітром Кіффі та VAR Маццолені стосовно інциденту.

Ювентус не без скандалу здолав Інтер – єдиний гол був забитий з підозрою на подвійну гру рукою