"Займіться вихованням Гаві": гравці Реала надіслали повідомлення сенаторам Барселони
На думку гравців Реала, півзахисник Барселони Гаві діяв занадто жорстко в Ель Класіко.
Сенатори роздягальні Барселони отримали від гравців Реала настійне прохання поспілкуватися з Гаві щодо його поведінки під час Ель Класіко. Про це під час своєї YouTube-трансляції повідомив журналіст Адріан Санчес.
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Згідно з Diario Sport, мова може бути про епізод другого тайму, в якому Гаві вступив у контакт із Себальйосом, який уже перебував без м'яча. Тим самим Гаві міг відповісти супернику після зіткнення Себальйоса з Лєвандовскі.
Після матчу головний тренер Барселони Хаві став на захист Гаві, заявивши, що не бажає, щоб півзахисник змінював свій стиль гри.
Барселона здолала Реал із рахунком 2:1.
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