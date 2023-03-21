На думку гравців Реала, півзахисник Барселони Гаві діяв занадто жорстко в Ель Класіко.

Сенатори роздягальні Барселони отримали від гравців Реала настійне прохання поспілкуватися з Гаві щодо його поведінки під час Ель Класіко. Про це під час своєї YouTube-трансляції повідомив журналіст Адріан Санчес.

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Згідно з Diario Sport, мова може бути про епізод другого тайму, в якому Гаві вступив у контакт із Себальйосом, який уже перебував без м'яча. Тим самим Гаві міг відповісти супернику після зіткнення Себальйоса з Лєвандовскі.

Після матчу головний тренер Барселони Хаві став на захист Гаві, заявивши, що не бажає, щоб півзахисник змінював свій стиль гри.

Барселона здолала Реал із рахунком 2:1.

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