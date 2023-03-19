Рокіровка відбулася у воротарській ланці "Трьох левів" – Фрейзер Форстер замінив Ніка Поупа, інформує The Athletic.

Англія – Україна: Саутгейт оголосив список гравців на старт відбору до Євро-2024

Голкіпер Ньюкасла має незначне пошкодження, яке вирішив залікувати у розташуванні клубу. Форстер починав сезон у статусі запасного воротаря Тоттенхема, але отримав шанс завдяки травмі Уго Льоріса і непогано провів 9 матчів. Щоправда, голкіперу "шпор" навряд доведеться виходити на поле за збірну. Безумовним #1 англійців залишається Джордан Пікфорд (Евертон), після якого йде Арон Ремсдейл з Арсенала.

Вже 23 березня Англія стартує у відборі на чемпіонат Європи-2024. Суперником "Трьох левів" у першому турі групи C стане команда Італії. Цей матч буде зіграний 23 березня, а вже 26 числа Англія прийме Україну на Вемблі.

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