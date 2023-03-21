Кевін де Брюйне став новим капітаном збірної Бельгії.

Кевін де Брюйне перейняв у Едена Азара функції капітана збірної Бельгії, інформує Sporza. Повідомляється, що рішення про зміну капітана ухвалив новий головний тренер національної команди Доменіко Тедеско.

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Німецький фахівець також обрав двох віце-капітанів команди. Ними стали Тібо Куртуа і Ромелу Лукаку.

Раніше де Брюйне вже 6 разів одягав капітанську пов'язку в стані національної збірної. Зокрема, він виконував функції капітана команди на ЧС-2022, коли Еден Азар не потрапляв до стартового складу.

Примітно, що Тедеско проігнорував досягнення Яна Вертонгена – саме захисник Бенфіки зіграв за Бельгію найбільше матчів серед чинних гравців команди (145).

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