Збірна Хорватії офіційно продовжила контракт з творцем двох медалей на чемпіонатах світу
Хорватський футбольний союз логічно захотів утримати Златко Даліча на чолі національної збірної.
Сторони узгодили новий контракт до завершення циклу чемпіонату світу 2026 року, інформує прес-служба HNS.
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Даліч очолив збірну у жовтні 2017 року і вже став найуспішнішим тренером в історії Хорватії. "Картаті" завоювали срібні медалі ЧС-2018 та бронзові ЧС-2022. На Євро-2020 хорватів зупинила Іспанія у 1/8 фіналу. Команда 56-річного Даліча має шанс виграти нинішній розіграш Ліги націй, де у червні проведе півфінал проти Нідерландів.
Найближчі ж матчі збірної Хорватії відбудуться дуже скоро в рамках відбору Євро-2024. 25 березня "картаті" прийматимуть Уельс, а 28-го зіграють на полі Туреччини.
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