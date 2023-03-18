Сторони узгодили новий контракт до завершення циклу чемпіонату світу 2026 року, інформує прес-служба HNS.

Даліч бойкотував голосування The Best – тренер Хорватії різко розкритикував ФІФА

Даліч очолив збірну у жовтні 2017 року і вже став найуспішнішим тренером в історії Хорватії. "Картаті" завоювали срібні медалі ЧС-2018 та бронзові ЧС-2022. На Євро-2020 хорватів зупинила Іспанія у 1/8 фіналу. Команда 56-річного Даліча має шанс виграти нинішній розіграш Ліги націй, де у червні проведе півфінал проти Нідерландів.

Найближчі ж матчі збірної Хорватії відбудуться дуже скоро в рамках відбору Євро-2024. 25 березня "картаті" прийматимуть Уельс, а 28-го зіграють на полі Туреччини.

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