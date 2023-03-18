Збірна Іспанії обрала нового капітана
У головній команді Іспанії, яку очолює новий тренер Луїс де ла Фуенте, вже відбулись перші зміни.
На перші поєдинки відбору до Євро-2024 коуч не викликав Жорді Альбу та Коке, які були капітанами. Відтак, довелось обирати нового. Ним став Альваро Мората, інформує Cadena SER.
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"Це давно встановлений критерій у національній збірній. Мені подобається надавати капітанству особливий підхід. Я дуже спокійно ставлюся до капітанів. Зараз це Мората, Родрі та Карвахаль", – сказав де ла Фуенте на прес-конференції.
Представник мадридського Атлетіко одягав футболку збірної Іспанії 61 раз, Родрі – 39, а Карвахаль – 33. Останні двоє будуть віце-капітанами.
Нагадаємо, "Фурія Роха" прийматиме Норвегію 25 березня, а у Шотландію поїде 28-го. Це будуть перші матчі кваліфікації Євро-2024.
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