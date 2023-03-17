Збірна Іспанії під керівництвом Луїса де ла Фуенте розпочинає наступний цикл у серйозно оновленому складі.

"Фурія Роха" оголосила заявку на матчі відбору Євро-2024 проти Норвегії та Шотландії.

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Де ла Фуенте викликав 26 футболістів, з яких лише 12 були у складі Луїса Енріке на провальному чемпіонаті світу. Основний воротар Унаї Сімон (Атлетік) травмований, але новий тренер іспанців однаково не дав шансів Давіду Де Хеа (МЮ), як це робив і попередник. У списку є двоє вікових дебютантів – 29-річний центрбек Давід Гарсія (Осасуна) і 32-річний форвард Хоселу (Еспаньйол).

Додамо, що збірна Іспанії прийматиме Норвегію 25 березня, а в гості до шотландців поїде 28-го. Це будуть перші матчі в рамках відбору Євро-2024.

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