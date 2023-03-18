Збірна України U-21 проведе збори, які триватимуть з 20 по 27 березня. Під час них команда зіграє з Данією (24-го числа) та з Італією (27-го). Головний тренер молоджної команди Паоло Ніколато оголосив заявку на матч проти підопічних Руслана Ротаня, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Італії.

Ротань оголосив заявку збірної України U-21 на найближчі матчі

Воротарі: Еліа Капріле (Барі), Марко Карнезеккі (Кремонезе), Стефано Тураті (Фрозіноне).

Захисники: Рауль Белланова (Інтер), Андреа Камб'ясо (Болонья), Дієго Коппола (Верона), Маттео Ловато (Салернітана), Калеб Околі (Аталанта), Фабіано Парізі (Емполі), Нікколо П'єроцці (Реджина), Лоренцо Пірола (Салернітана), Маттео Руджері (Аталанта), Маттіа Віті (Ніцца).

Півзахисники: Едоардо Бове (Рома), Чезаре Казадеї (Редінг), Сальваторе Еспозіто (Спеція), Джованні Фаббіан (Реджина), Фабіо Міретті (Ювентус), Гаетано Піо Орістаніо (Волендам), Самуеле Річчі (Торіно), Бруно Дзапеллі (Бельграно).

Форварди: Томмазо Балданці (Емполі), Маттео Канчельєрі (Лаціо), Лоренцо Коломбо (Лечче), Самуеле Мулатьєрі (Фрозіноне).

Нагадаємо, Україна пробилась у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи, який стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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