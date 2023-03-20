Збірна Німеччини дочекалася далеко не всіх гравців, яких Ганс-Дітер Флік викликав на спаринги проти Перу та Бельгії.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не зможе допомогти команді через травму м'язів лівого стегна, інформує прес-служба DFB. Раніше зі складу випав центрбек Саутгемптона Армель Белла-Кочап, який зазнав пошкодження у матчі АПЛ проти Тоттенхема.

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Флік розчарований втратами, але готовий дати шанс новачкам. Тренер німців запросив відразу 6 гравців, які ще не мають жодного матчу за національну збірну. Це Йоша Вагноман (Штутгарт), Фелікс Нмеча (Вольфсбург), Маріус Вольф (Борусія Д), Кевін Шаде (Брентфорд), Мергім Беріша (Аугсбург) та Малік Чау (Мілан), який якраз підмінив Беллу-Кочапа.

Нагадаємо, Німеччина є господарем Євро-2024, тому не бере участь у відборі. Команда Фліка потішить рідних вболівальників двома товариськими матчами – 25 березня проти Перу у Майнці і 28-го проти Бельгії в Кельні.

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