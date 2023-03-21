Все залежить від дебюту форварда Брентфорда Айвена Тоуні в національній збірній Англії.

Пітерборо Юнайтед отримає від Брентфорда бонус у розмірі близько 1 мільйона фунтів стерлінгів, якщо нападник Айвен Тоуні дебютує за збірну Англії у відбіркових матчах чемпіонату Європи проти Італії або України. Обидва матчі відбудуться цього тижня.

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Як інформує журналіст Шон Кардовілліс, це було однією з умов контракту між Пітерборо Юнайтед і Брентфордом під час трансферу Тоуні 2020 року.

Тоуні захищав кольори Пітерборо з 2018 по 2020 рік і забив 40 м'ячів у 76 матчах за команду. Зараз "пафосні" посідають сьоме місце в третьому англійському дивізіоні.

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