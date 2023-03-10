Нагадаємо, нещодавно Зеніт презентував свою нову форму, виробником якої стала Joma. Компанія вже спробувала пояснити ситуацію, але вийшло незграбно.

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За інформацією Болотнікова, насправді Joma дійсно розробила форму для Зеніта, проте через те, що російський клуб їх надурив. Компанія начебто не знала, що виготовляє екіпірування для російського клубу. Зараз Joma проводить розслідування з цього приводу і, можливо, компанія висуне претензію клубу.

Щодо співпраці Joma та УАФ, то Українську асоціацію футболу начебто задовільнила відповідь фірми, тому контракт, який чинний ще наступних 1,5 роки, не збираються розривати.

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