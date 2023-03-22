Україна таки зіграє контрольну гру з Брентфордом завтра, 23 березня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що матч пройде за зачиненими дверима, тож наживо переглянути першу гру "синьо-жовтих" на чолі з Русланом Ротанем проти представника АПЛ не вийде. Представників ЗМІ також не пустять на поєдинок.

Втім, результат та відеофрагменти будуть пост-фактум доступні на ресурсах УАФ. Початок гри о 19:00 за київським часом. Вже через 3 дні Україна має провести офіційний матч відбору до Євро-2024 проти Англії.

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